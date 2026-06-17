«Южная» группировка войск зачистила часть Константиновки в ДНР

МО РФ: российские войска освободили 96 зданий в Константиновке в ДНР

Военные «Южной» группировки войск ВС РФ освободили 96 зданий в Константиновке Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В населенном пункте Константиновка ... штурмовые группы «Южной» группировки войск <...> освободили от украинских боевиков 96 зданий. Продолжается уничтожение окруженных подразделений ВСУ в юго-западной части города. За сутки [там] уничтожено более 70 украинских военнослужащих, 6 пикапов и свыше 20 наземных роботизированных комплексов», — говорится в сообщении.

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