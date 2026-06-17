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Армия

Американские военные атаковали судно в Тихом океане

SOUTHCOM: США в восточной части Тихого океана атаковали судно наркотеррористов
Efrem Lukatsky/AP

Американские военные нанесли удар по якобы перевозившему наркотики судну. Об этом сообщило Южное командование ВС США (SOUTHCOM) в соцсети X.

«Объединенная оперативная группа «Южное копье» нанесла удар по судну, принадлежащему признанным террористическим организациям. Разведка подтвердила, что судно следовало по известным маршрутам в восточной части Тихого океана и занималось наркотрафиком», — говорится в публикации.

В результате операции военных один мужчина, предположительно причастный к наркотерроризму, получил травмы, несовместимые с жизнью. Еще двое выжили.

После этого Южное командование уведомило Береговую охрану США о необходимости задействовать систему поиска и спасения для выживших.

4 июня стало известно, что американские войска нанесли в восточной части Тихого океана удар по судну, которое предположительно использовалось для наркоторговли. В ходе атаки были ликвидированы двое «наркотеррористов».

Ранее испанец пытался провезти 22,5 кг наркотиков через аэропорт Стамбула.

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