Американские военные атаковали судно в Тихом океане

Американские военные нанесли удар по якобы перевозившему наркотики судну. Об этом сообщило Южное командование ВС США (SOUTHCOM) в соцсети X.

«Объединенная оперативная группа «Южное копье» нанесла удар по судну, принадлежащему признанным террористическим организациям. Разведка подтвердила, что судно следовало по известным маршрутам в восточной части Тихого океана и занималось наркотрафиком», — говорится в публикации.

В результате операции военных один мужчина, предположительно причастный к наркотерроризму, получил травмы, несовместимые с жизнью. Еще двое выжили.

После этого Южное командование уведомило Береговую охрану США о необходимости задействовать систему поиска и спасения для выживших.

4 июня стало известно, что американские войска нанесли в восточной части Тихого океана удар по судну, которое предположительно использовалось для наркоторговли. В ходе атаки были ликвидированы двое «наркотеррористов».

Ранее испанец пытался провезти 22,5 кг наркотиков через аэропорт Стамбула.