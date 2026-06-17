Стали известны личности десятков бойцов «Полка Калиновского», погибших на Украине

Сотрудники Следственного комитета Белоруссии установили личности 40 граждан республики, которые воевали на Украине в составе «Полка имени Кастуся Калиновского» (признан в Белоруссии террористической организацией). Об этом в эфире телеканала ОНТ сообщил следователь по особо важным делам белорусского СК Андраник Хачатарян.

«В ходе расследования уголовного дела установлено более 40 бойцов [полка] — граждан Республики Беларусь, погибших на территории Украины в ходе боевых действий», — сказал он.

По словам Хачатаряна, только трое из них были захоронены в Белоруссии.

До этого бывший участник «Полка имени Кастуся Калиновского» Василий Веремейчик заявил, что его формирование планировало захватить город Малориту в Брестской области Белоруссии. Он отметил, что нападение на этот населенный пункт должно было произойти внезапно — подразделение должно незаметно сосредоточить войска у границы, после чего перейти ее в районе населенных пунктов Мокраны и Сушитница двумя диверсионно-разведывательными группами.

Ранее в Минске осудили пятерых участников «Полка Калиновского».