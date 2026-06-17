Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Армия

Стали известны личности десятков бойцов «Полка Калиновского», погибших на Украине

СК Белоруссии установил 40 бойцов «Полка Калиновского», погибших на Украине
Oleksandr Ratushniak/Reuters

Сотрудники Следственного комитета Белоруссии установили личности 40 граждан республики, которые воевали на Украине в составе «Полка имени Кастуся Калиновского» (признан в Белоруссии террористической организацией). Об этом в эфире телеканала ОНТ сообщил следователь по особо важным делам белорусского СК Андраник Хачатарян.

«В ходе расследования уголовного дела установлено более 40 бойцов [полка] — граждан Республики Беларусь, погибших на территории Украины в ходе боевых действий», — сказал он.

По словам Хачатаряна, только трое из них были захоронены в Белоруссии.

До этого бывший участник «Полка имени Кастуся Калиновского» Василий Веремейчик заявил, что его формирование планировало захватить город Малориту в Брестской области Белоруссии. Он отметил, что нападение на этот населенный пункт должно было произойти внезапно — подразделение должно незаметно сосредоточить войска у границы, после чего перейти ее в районе населенных пунктов Мокраны и Сушитница двумя диверсионно-разведывательными группами.

Ранее в Минске осудили пятерых участников «Полка Калиновского».

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Больше детей — ниже ставка? Какой станет семейная ипотека с 1 июля 2026 года
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!