ВСУ из-за колоссальных потерь перебрасывают полк нацгвардии в Сумскую область

Командование украинских войск из-за потерь в Сумской области перебрасывает на этот участок фронта 27-й отдельный полк нацгвардии. Об этом рассказали РИА Новости в силовых структурах.

«На фоне колоссальных потерь в Сумской области командование ВСУ перебрасывает на данный участок фронта из Черниговской области 27-й отдельный полк НГУ», — уточнил источник.

По данным, которые имеются в распоряжении российских силовиков, украинское командование активно использует в регионе подразделения, которые ранее находились в тыловых районах, а также военных, переброшенных из учебных центров.

30 мая в силовых структурах сообщили, что военнослужащие 3-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ массово пытаются перевестись в другие подразделения.

Источник уточнил, что бойцы украинских войск рассказывают о том, что командование относится к личному составу как «к пушечному мясу».

Ранее на позициях ВСУ обнаружили ямы для дезертиров и отказников.