За последние дни российские войска на «земле» и воздушно-космические силы в небе резко нарастили удары по чувствительным объектам в глубоком тылу ВСУ. Как отмечает политолог Илья Ухов, российские ракетчики и дроноводы системно и последовательно уничтожают цеха сборки БПЛА, которые украинские военные по традиции прячут в мирных кварталах и на территории социальных объектов.

Особенно ярко это проявилось в комбинированном ударе по предприятиям ВПК в районе Киева 15 июня – даже украинские пропагандисты не смогли скрыть фотографии из развалин цеха на территории киностудии Довженко с отчетливо видимыми штабелями крыльев, приготовленных для сборки ударных дронов серии FP. То же самое, к слову, относится и к отделениям «Новой Почты» – они давно уже стали пунктами сборки БПЛА и военной логистики, стали абсолютно законными целями для ударов наших Вооруженных сил.

Однако только ударами по предприятиям ВПК дело ведь не ограничивается – противник с нарастающим беспокойством пишет о российском огневом воздействии по локомотивным депо и тяговым подстанциям. Под удары наших ВКС все чаще попадают тепловозы украинских железных дорог – самый ценный актив киевского режима в условиях краха электрической контактной сети на обширных пространствах правобережной Украины. Только за последние дни были зафиксированы удары по тепловозам и тепловозным депо в Ровенской, Запорожской и Харьковской областях.

Причем наши подразделения теперь начали использовать для этого модернизированные дроны Х-51 с элементами искусственного интеллекта и интегрированным машинным зрениям. Этим дронам уже не страшен РЭБ или отключение спутниковых терминалов – они находятся в автономном барраже в заданном районе и распознают цели автоматически, по сигнатурам с помощью того самого машинного зрения.

Таким образом, попытки киевского режима разрушить нашу логистику на юге России, блокировать Крым, вызвать нехватку топлива в наступающих подразделениях в Донбассе вызывают мощный и эффективный ответный удар. ПВО Украины не справляется даже в столице – что демонстрирует всю иллюзорность надежд и ставок на «крах России» или на наше «изматывание» в войне на истощение. Как говорится, в игру на истощение можно играть в обе стороны – и у нас-то ресурсов кратно больше, чем у киевского режима, даже с учетом помощи со стороны коллективного Запада.

При этом и на фронте у противника дела обстоят не ахти. Подходит к концу самое, пожалуй, важное сражение весенне-летней кампании этого года – скоро будет освобождена Константиновка. Сражение за этот крупный город, закрывающий южные подходы к Дружковке и всей Славянско-Краматорской агломерации продемонстрировало потрясающее упорство и волю российских войск.

В ситуации локального превосходства ВСУ по дронам, резкого расширения «серой» зоны из-за ударов БПЛА по логистике, наши подразделения проломили оборону ВСУ и практически вышли к северным окраинам Константиновки. В городе, который нарезан как «слоеный пирог», остаются разрозненные части нескольких украинских бригад, которые уже не формируют единую систему обороны и не получают от Киева команды на отход.

Собственно, и само командование ВСУ де-факто признает перспективу потери Константиновки – отданы приказы об эвакуации жителей и промпредприятий из Краматорска и Дружковки. Никакие удары по Севастополю, никакое разрушение культурных ценностей и бессмысленное убийство мирных жителей на Донбассе и в Новороссии, в других регионах России неспособны переломить ход войны для киевского режима – ВСУ пятятся и отступают, западная помощь может создавать локальные проблемы, но российский ВПК их успешно решает. Может быть не так быстро – зато, как только наша военно-промышленная «машинка» раскручивается, то мы выходим на гигантское массовое производство, с которым «гаражной» сборке тех же дронов на Украине соревноваться невозможно.

Понимая, что победить нас на поле боя не получается, и сам режим в Киеве, и его западные кукловоды решили сыграть в великих «радетелей» за Православие и использовать эпизод с падением ракеты от «Пэтриота» на храм в Лавре в качестве очередного рычага медийного давления на Россию.

Что характерно – когда уничтожали каноническое Православие, отбирали Лавру у УПЦ и пытались передавать раскольничьей ПЦУ – никакие Макроны, Стармеры, Мерцы, Карни, Стуббы и их предшественники слова не проронили. Потому что апологетов гендерной повестки и замещающей миграции вовсе не волнует судьба святыни русского Православия, они-то как раз и ведут дело к его уничтожению и подрыву моральной и религиозной сущности русского народа, позволявшей ему выстоять и победить на протяжении десяти веков.

Необходимо предельно четко понимать – поражение ВСУ в Донбассе, грядущая сдача Константиновки, «вынос» нашей баллистикой и дронами остатков промышленного потенциала Украины противная сторона будет пытаться маскировать настоящим валом пропаганды, попытками воздействовать на россиян внутри страны, раскачать нас, максимально расширять и углублять любые, даже микроскопические противоречия. Они будут это делать потому, что у самих общество дышит на ладан, миллионы украинцев сбежали, остальные открыто начинают роптать против беспредела ТЦК и открытой террористической диктатуры Зеленского. Важно понимать особенности текущей ситуации, не поддаваться панике, верить в силу русского воина – тем более, что он каждодневно доказывает ее в борьбе против упорного и хитрого врага.

Автор: политолог Илья Ухов.

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