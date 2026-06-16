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Армия

Минобороны Нидерландов потребовало удалить данные о ВПК из открытого доступа

NRC: МО Нидерландов потребовало убрать из открытого доступа информацию о ВПК
John Beckmann/Defodi Images/Global Look Press

Министр обороны Нидерландов Дилан Йешильгез-Зегериус потребовала срочно убрать с государственных интернет-площадок сведения о военной инфраструктуре — в частности, о топливопроводах, радиолокационных станциях и других объектах, которые могут стать целью диверсий. Об этом сообщает газета NRC.

Глава Минобороны заявила в письме депутатам верхней палаты парламента, что такие сведения нужно немедленно изъять из публичного доступа. Однако, как отмечает NRC, профильные ведомства — инфраструктуры, водного хозяйства и экономики — пока не исполнили предписание и продолжают консультации с военными.

По данным издания, речь идет, в частности, о картах с точными координатами, глубиной залегания, давлением и материалом трубопроводов, по которым топливо подается на военные аэродромы. В оборонном ведомстве полагают, что обнародование подобных данных может способствовать диверсионным действиям.

Толчком к усилению работы в этом направлении послужило апрельское расследование издания NRC. Газета обнаружила в открытом доступе данные о силовых кабелях, трубопроводах, военных радарах с их электроснабжением, а также детальные схемы железнодорожной инфраструктуры страны. После этой публикации Минобороны заявило о необходимости ускорить защиту чувствительной информации. Для выработки баланса между прозрачностью и безопасностью была сформирована межведомственная рабочая группа. В военном ведомстве отметили, что правовой анализ возможности удаления сведений все еще ведется.

8 июня Минобороны Нидерландов сообщило о завершении участия в международной операции Interflex , которая была создана через несколько месяцев после начала СВО для базовой военной подготовки украинских военных. В программу входило обучение стрелковому делу, тактической медицине и военному праву.

Ранее Нидерланды потребовали ужесточить антироссийские санкции против «теневого флота».

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