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Нидерланды завершили участие в миссии Interflex по подготовке бойцов ВСУ

Минобороны Нидерландов сообщило о завершении участия в миссии по подготовке ВСУ
Bumble Dee/Shutterstock/FOTODOM

Нидерланды завершают участие в международной операции Interflex по подготовке украинских военных, которая переходит в новую фазу. Об этом сообщается на официальном сайте министерства обороны страны.

Операция Interflex была создана через несколько месяцев после начала СВО для базовой военной подготовки украинских бойцов. В программу входило обучение стрелковому делу, тактической медицине и военному праву. За четыре года существования миссии подготовку прошли более 63 тысяч украинских военнослужащих, из которых около 11 тысяч сами стали инструкторами.

Нидерланды были вовлечены в миссию с самого начала ее работы: военнослужащие Королевской сухопутной армии и Корпуса морской пехоты участвовали в тренировках в формате ротации с коллегами из других европейских стран.

С нынешней ротацией для Нидерландов завершается участие в операции Interflex. Сама программа под британским руководством продолжается в новой фазе, акцент которой будет смещен с массовой базовой подготовки на специализированные тренировки.

При этом Нидерланды продолжат вносить вклад в обучение украинских военных через другие механизмы, в частности через европейскую тренировочную миссию EUMAM (European Union Military Assistance Mission in support of Ukraine) — программу ЕС по оказанию военной помощи Украине, созданную в октябре 2022 года для обучения украинских военнослужащих. В ее рамках проводится индивидуальная, коллективная и специализированная подготовка украинских военных на территории стран Евросоюза.

Ранее главком ВСУ принял «жесткие» решения после проверки мобилизованных.

 
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