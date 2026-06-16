Комбат ВС РФ назвал самое слабое место в обороне ВСУ в Константиновке

Российские военнослужащие смогли прорваться в Константиновку в Донецкой народной республике через тепличный комплекс, который оказался наиболее слабым участком в обороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал на видео, опубликованном Минобороны РФ, командир мотострелкового батальона 1 465-го мотострелкового полка Южной группировки войск с позывным «Задон».

«Мы применили маневры по обману противника, раздергали его с нескольких направлений практически одновременно. Выбрали, где самая слабая сторона у противника, туда сделали упор. Так мы зашли через теплицы, с теплиц все началось», — рассказал комбат.

По его словам, российские военные зачистили теплицы и закрепились там. ВСУ предпринимали попытки контратак, однако вернуть теплицы не смогли.

«Задон» отметил, что ВС РФ удалось перехватить инициативу «за счет агрессии».

Он добавил, что украинские военные вели наблюдение с ключевых перекрестков города и стремились избегать прямых боестолкновений.

До этого Минобороны РФ сообщило, что украинские власти активно готовятся в ближайшее время к потере городов Константиновки, Дружковки и Краматорска, за которыми последует утрата и всей Славянско-Краматорской агломерации. В ведомстве отметили, что значительные темпы продвижения российских войск вынудили Киев начать эвакуацию из Краматорска основных предприятий и их персонала в западные регионы страны.

Ранее полковник объяснил, чем обернется потеря Славянска и Краматорска для Украины.