Возобновление судоходства в Ормузском проливе может задержаться из-за разминирования

Разминирование Ормузского пролива с помощью тральщиков и подводных дронов может длиться от 40 до 50 дней. Об этом, ссылаясь на источники в сфере обеспечения морской безопасности, сообщает Reuters.

По их данным, операция по разминированию может задержать возвращение к нормальному судоходству на несколько недель. Эта задержка, в свою очередь, приведет к недопоставке десятков миллионов баррелей нефти и окажет неизбежное влияние на мировые нефтяные рынки, поскольку запасы топлива в крупнейших экономиках находятся на самом низком с 2003 года уровне.

14 июня сообщалось, что окончательный проект меморандума о взаимопонимании Тегерана и Вашингтона предусматривает возобновление работы Ормузского пролива, отмену нефтяных санкций США и разработку окончательного соглашения в течение 60 дней. По информации журналистов, в соглашении будет прописано, что Иран немедленно откроет Ормузский пролив для всех коммерческих судов, а США снимут военно-морскую блокаду иранских портов. Штаты начнут снимать блокаду сразу после подписания меморандума, процесс должен завершиться за 30 дней.

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