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В Госдуме оценили планы Свердловской области создать реестр погибших бойцов СВО

Депутат Журавлев: нет ничего зазорного в региональных реестрах погибших участников СВО
Евгений Биятов/РИА Новости

Сведения о погибших участниках СВО в регионах могут быть более точными, чем общероссийские, поэтому ничего зазорного в дублирующих документах нет. Так в беседе с «Газетой.Ru» первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев отреагировал на инициативу Свердловской области создать поименный реестр погибших бойцов.

«Списки погибших, безусловно, ведутся Министерством обороны, но нет ничего зазорного в том, чтобы какие-то дублирующие документы составлялись и в регионах, от которых они были призваны. Возможно, сведения эти будут более точными, чем общероссийские, тем более, если учитывать тех, кто захоронен на малой родине. Всем героям, естественно, нужно отдать положенные почести, мемориалы и памятные доски устанавливать и в школах, где они учились, и на предприятиях, где работали до СВО. Они должны служить примером для грядущего поколения, и любые инициативы по увековечиванию их памяти у будут всегда и всюду поддерживать», — сказал Журавлев.

До этого в Свердловской области начали формировать поименный список погибших участников СВО. Постановление «Об увековечивании памяти (умерших) при защите Отечества на территории Свердловской области» губернатор Денис Паслер подписал 11 июня. Он утвердил порядок ведения базы данных всех захороненных в регионе военных. Согласно нему, поименный список погибших должен сформировать Департамент молодежной политики Свердловской области.

Ранее в Совфеде оценили идею ЕС о внесении в черный список участников СВО.

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