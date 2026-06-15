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Армия

Военные РФ отметили снижение активности дронов «Баба-Яга» на харьковском направлении

Бойцы группы «Контора» отучили ВСУ массово запускать дроны «Баба-Яга»
Russian Defense Ministry Press Service photo via AP

На харьковском направлении отмечается снижение массовых запусков гексакоптеров «Баба-Яга». Об этом сообщил РИА Новости боец группы «Контора» группировки «Запад» с позывным Порох.

Как отметил военный, во время охоты на украинские дроны «Баба-яга» российские бойцы начали замечать, что их на данном направлении стало летать гораздо меньше.

«Когда мы заходили, по пять-семь, по восемь штук одновременно в воздухе могли быть. Мы по большей части всех их перехватывали, как и технику», — рассказал Порох.

Другой военный с позывным Сварог — оператор FPV-дрона рассказал, что на их направлении бойцы делают все, чтобы не пропустить полеты беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), доставляющих провизию на украинские позиции при помощи гексакоптеров «Баба-яга.

До этого стало известно, что за год центром беспилотных систем «Рубикон» было уничтожено четыре тысячи мультикоптеров ВСУ, в основном типа «Баба-Яга», почти на $80 млн.

Ранее на пляже в Турции нашли беспилотник.

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