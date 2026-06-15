Экс-сотрудник СБУ раскрыл, как шла львиная доля поставок дронов для ВСУ

Прозоров: львиная доля дронов для ВСУ шла через терминал «Новой почты» в Киеве

Львиная доля поставок дронов и комплектующих к ним в Вооруженные силы Украины (ВСУ) из Европы осуществлялась через терминал «Новой почты» в Киеве, который атаковали российские военные. Об этом в беседе с ТАСС заявил бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров.

Он отметил, что ВС РФ нанесли удар по автоматизированному центру обработки посылок терминала «Новой почты» в Жулянах на юго-западной окраине Киева.

«Это крупнейший центр обработки посылок, именно через него шла львиная доля поставок дронов и комплектующих к ним с территории Европы на нужды ВСУ», — сказал Прозоров.

По его словам, поражение данного объекта обрезало очередные логистические маршруты ВСУ, использовавшиеся для производства беспилотников.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 15 июня российские войска нанесли массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины в Киеве, Харькове и Днепропетровске. По данным ведомства, были поражены киевский завод «Радар», производящий комплектующие для беспилотников большой дальности, предприятия по разработке и производству БПЛА и авиатехники, а также инновационный терминал «Новая почта», в котором хранится продукция двойного назначения для дронов, роботов и радиолектронной борьбы.

Ранее в Госдуме рассказали о тактике дроновых атак Украины.