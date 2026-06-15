Украина начала эвакуацию важных предприятий из Дружковки и Славянска

Власти Украины на фоне продвижения российских войск форсируют эвакуацию наиболее важных предприятий и учреждений из Дружковки и Славянска в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны России в канале в мессенджере «Макс».

«В условиях быстрого продвижения подразделений «Южной» группировки войск в населенном пункте Константиновка, киевский режим форсирует эвакуацию наиболее важных предприятий и учреждений из населенных пунктов Дружковка и Славянск», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве уточнили, что в Дружковке подготовка к эвакуации началась на Дружковском машиностроительном и Дружковском метизном заводах, а также на «Ремсчетмаше». В Славянске аналогичные меры приняты на Славянском машиностроительном заводе, «Славтяжмаше», «Бетонмаше», предприятии «Зевс-керамика» и в Государственном НИИ высоких напряжений.

В ночь на 15 июня Минобороны РФ заявило, что украинские власти активно готовятся в ближайшее время к потере городов Константиновки, Дружковки и Краматорска, за которыми последует утрата и всей Славянско-Краматорской агломерации. В ведомстве отметили, что значительные темпы продвижения российских войск вынудили Киев начать эвакуацию из Краматорска основных предприятий и их персонала в западные регионы страны.

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