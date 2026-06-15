Минобороны Финляндии увидело угрозу от дронов ВСУ

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что украинские беспилотнкии не должны создавать угрозу для безопасности стран-членов НАТО, и призвал Киев организовать военные операции таким образом, чтобы не подвергать опасности партнеров. Об этом сообщает Euractiv.

Также предшественник Хяккянена Антти Кайкконен, курировавший вступление Финляндии в НАТО, заявил, что появление иностранных БПЛА вблизи населенных пунктов больше нельзя рассматривать просто как возможный сценарий.

Экс-министр подчеркнул, что финские власти заслуживают похвалы за реакцию на быстро меняющуюся ситуацию, но эти события с беспилотниками также выявили области, где необходимо улучшить процедуры реагирования, ситуационную осведомленность граждан и коммуникацию.

1 июня газета Helsingin Sanomat со ссылкой на свои источники сообщила, что Украина по ошибке направила ударные беспилотники в сторону Финляндии. Согласно информации издания, киевские власти сами уведомили Хельсинки о том, что дроны со взрывчатыми веществами были случайно направлены в финское воздушное пространство.

Ранее сообщалось, что в Финляндии возникли споры о выплатах гражданам, потерявшим работу из-за атак беспилотников.