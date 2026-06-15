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Армия

Минобороны Финляндии увидело угрозу от дронов ВСУ

Глава Минобороны Финляндии Хяккянен осудил Украину за угрозу БПЛА странам НАТО
Prime Minister's Office of Finland

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что украинские беспилотнкии не должны создавать угрозу для безопасности стран-членов НАТО, и призвал Киев организовать военные операции таким образом, чтобы не подвергать опасности партнеров. Об этом сообщает Euractiv.

Также предшественник Хяккянена Антти Кайкконен, курировавший вступление Финляндии в НАТО, заявил, что появление иностранных БПЛА вблизи населенных пунктов больше нельзя рассматривать просто как возможный сценарий.

Экс-министр подчеркнул, что финские власти заслуживают похвалы за реакцию на быстро меняющуюся ситуацию, но эти события с беспилотниками также выявили области, где необходимо улучшить процедуры реагирования, ситуационную осведомленность граждан и коммуникацию.

1 июня газета Helsingin Sanomat со ссылкой на свои источники сообщила, что Украина по ошибке направила ударные беспилотники в сторону Финляндии. Согласно информации издания, киевские власти сами уведомили Хельсинки о том, что дроны со взрывчатыми веществами были случайно направлены в финское воздушное пространство.

Ранее сообщалось, что в Финляндии возникли споры о выплатах гражданам, потерявшим работу из-за атак беспилотников.

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