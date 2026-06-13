В Финляндии возник скандал из-за украинских беспилотников

В Финляндии возникли споры о выплатах гражданам, потерявшим работу или опоздавшим на нее из-за атак беспилотников. Об этом сообщает Yle.

Отмечается, что спор разгорелся с новой силой после встречи представителей правительства и крупнейших работодателей Финляндии 11 июня, на которой якобы приняли компромиссное решение по вопросам предоставления компенсаций пострадавшим.

Конфедерация промышленности Финляндии ранее утверждала, что тем, кто остался без работы из-за угрозы БПЛА, не нужно выплачивать деньги, но организации работодателей считают, что новое решение является более законным. Спор усугубился из-за того, что ряд работодателей не захотели признавать принятое постановление, говорится в статье.

Издание отмечает, что центральные организации работодателей SAK, Akava и STTK заявили, что удовлетворены общими правилами игры, но достигнутое соглашение вскоре было нарушено.

Президент профсоюза работников сферы образования Финляндии Катарина Мурто заявила, что на встрече не было принято никаких решений относительно выплат потерявшим работу из-за дронов, а лишь составлены рекомендации для работодателей. По ее словам, отдельный работодатель может выплачивать средства, а может и не выплачивать, и тогда представители профсоюзов должны вести переговоры по этому вопросу.

Ранее сообщалось, что в Финляндии появятся подразделения по борьбе с дронами.