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Армия

В США заявили о заблуждении западных лидеров в отношении России

Профессор Миршаймер: Запад может вызвать жесткий ответ России
Министерство обороны РФ/РИА Новости

Заблуждения западных лидеров, полагающих, что можно безнаказанно угрожать будущему России, привели к возникновению в мире чрезвычайно опасной ситуации. Такое мнение высказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала.

На Западе считают, что с помощью экономических санкций можно «поставить Россию на колени», а поддерживая Украину на поле боя, можно будет ее победить, выбив из числа великих держав, отметил эксперт. По его словам, это крайне опасный способ обращения с российским государством, поскольку это прямая угроза выживанию страны, которая обладает ядерным оружием и которая может дать жесткий ответ.

Миршаймер опасается, что недальновидная политика Запада в отношении Российской Федерации может привести к началу Третьей мировой войны.

Запад думал, что может «помыкать» Россией, и это сойдет ему с рук, поэтому удивляет то, насколько изменилось западное мышление со времен Холодной войны, заявил Миршмайер. Он добавил, что находит эту ситуацию тревожной.

Ранее Миршаймер заявлял, что удары дронов по России могут спровоцировать удар по Европе.

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