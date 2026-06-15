Польша подняла в воздух военную авиацию из-за «активности России»

В Польше в воздух подняли дежурные военные самолеты

В Польше подняли в воздух дежурные военные самолеты якобы из-за российской активности на Украине, написало в соцсети X оперативное командование родов ВС республики.

«Наземные средства ПВО (противовоздушной обороны) и радиолокационной разведки приведены в состояние готовности», - говорится в посте.

Польское командование подчеркнуло, что взлет военной авиации имеет превентивный характер. Она должна обезопасить территории, которые граничат с «уязвимыми районами».

В конце мая ВВС республики тоже поднимались в воздух по такой же причине. Подобные сообщения Варшава публикует регулярно. Чаще всего они появляются одновременно с объявлением воздушной тревоги на Украине.

В том же месяце на юго-востоке Финляндии подняли истребители Hornet на фоне экстренного предупреждения о возможной угрозе в воздушном пространстве страны. Тревогу подняли в приграничных районах Латвии, а финские силы обороны усилили меры по контролю.

Ранее Эстония вслед за Польшей захотела ядерное оружие.