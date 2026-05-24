Польша подняла в воздух истребители «из-за активности России»

Alfie Cosgrove/Global Look Press

Польша подняла в воздух дежурные истребители на фоне заявлений об активности российской авиации на Украине. Об этом сообщило оперативное командование родов вооруженных сил страны в соцсети X.

В публикации утверждается, что в связи с действиями дальней авиации России в воздушном пространстве Польши была задействована военная авиация. Кроме того, в повышенную готовность привели системы ПВО и радиолокационного наблюдения.

Подобные сообщения польская сторона публикует регулярно. Чаще всего они появляются одновременно с объявлением воздушной тревоги на Украине.

Портал NaTemat сообщал, что постоянные вылеты истребителей обходятся польским налогоплательщикам очень дорого. По данным министерства национальной обороны страны, один час полета польского истребителя F-16 стоит 76–77 тыс. злотых, что составляет около $21 тыс.

До этого на юго-востоке Финляндии подняли истребители Hornet на фоне экстренного предупреждения о возможной угрозе в воздушном пространстве страны.

Ранее в Латвии снова упал украинский беспилотник.

 
