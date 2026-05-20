Бригада вооруженных сил Украины (ВСУ), которую недавно пополнили инвалиды, потеряла роту почти в полном составе в районе Избицкого в Харьковской области. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.

Собеседник агентства добавил, что речь идет о 5-й роте 127-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ.

15 мая стало известно, что ВСУ перебросили в район Избицкого военных, не годных к службе. Как уточнили в российских силовых структурах, «рота калек» должна восполнить потери личного состава 127-й бригады ВСУ.

Отмечается, что среди мобилизованных есть те, кто имеет серьезные проблемы со здоровьем. Один из украинских военнослужащих страдает синдромом Мэллори-Вейса, когда идет интенсивное кровотечение из продольных разрывов слизистой оболочки нижней трети пищевода и кардиального отдела желудка.

До этого советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что ВСУ несут колоссальные потери в Харьковской области.

Он уточнил, что группировка «Запад» эффективно действует против украинских войск. Сейчас главная цель — вытеснить силы противника. Также Кимаковский отметил, что Украина каждую неделю теряет более батальона личного состава.

Ранее под Харьковом уничтожен крупный склад боеприпасов ВСУ.