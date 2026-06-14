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ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Армия

СМИ: США знали об ударе Израиля по столице Ливана

Axios: Израиль уведомил командование ВС США перед ударом по Бейруту

Израильские ВС предупредили США об ударах по столице Ливана. Об этом написал в соцсети X журналист американского новостного издания Axios Барак Равид.

В посте он отметил, что Центральное командование ВС США получило соответствующую информацию незадолго до удара по Бейруту.

В воскресенье, 14 июня, канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщила об ударе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по объектам ливанского шиитского движения «Хезболла» в пригороде Бейрута Дахии. Атака стала ответом на обстрелы израильской территории.

По данным телеканала Al Hadath, под удар попало пятиэтажное здание в городском районе Гобейри. Там якобы располагался штабной офис движения. При атаке ЦАХАЛ был ликвидирован командир «Хезболлы», имя которого не называется. Он отвечал за организацию оперативной связи между шиитскими формированиями на юге и востоке Ливана.

Ранее в США назвали сделку с Ираном «горькой пилюлей» для Нетаньяху.

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