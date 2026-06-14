БПЛА повторно атаковали Калужскую область

Силы ПВО сбили 5 дронов на окраине Калуги и в трех округах Калужской области

Средства ПВО (противовоздушной обороны) отразили вторую атаку на Калужскую область. Об этом написал в Telegram-канале губернатор региона Владислав Шапша.

По его словам, пять беспилотников ликвидированы на окраине Калуги и в Жуковском, Мещовском и Тарусском муниципальных округах. Туда прибыли сотрудники оперативных служб. Разрушений и пострадавших, предварительно, не зафиксировано.

До этого глава области сообщил о ночном налете на регион. Тогда БПЛА тоже атаковали окраину Калуги, Дзержинский, Думиничский, Малоярославецкий и Тарусский округа. Силы ПВО сбили пять дронов. В Калуге были повреждены стекла двух нежилых зданий.

Днем 14 июня FPV-дрон (от англ. First Person View; оснащен камерой и передает видео в реальном времени на устройство пилота) также атаковал курское приграничье. Целью удара в слободе Белой был магазин автозапчастей. При налете 16-летняя девушка получила закрытую черепно-мозговую травму, а у 43-летнего мужчины слепые осколочные ранения ног.

Ранее россиян призвали молиться во время атак беспилотников.