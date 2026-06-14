РИА Новости: раненых солдат ВСУ выгоняют из госпиталей через три недели лечения

В госпиталях Сумской области сроки лечения раненых украинских военнослужащих ограничены тремя неделями из-за большого числа поступающих пациентов. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, родственники военнослужащих ВСУ жалуются на действующий порядок, согласно которому продолжительность лечения в госпиталях региона не должна превышать 21 день.

Источник утверждает, что причиной такого решения стало значительное количество раненых украинских военных, поступающих на лечение.

Также, по его данным, зафиксировано несколько случаев гибели тяжелораненых военнослужащих после выписки из медицинских учреждений. Как утверждает собеседник агентства, причиной стала нехватка квалифицированной медицинской помощи после принудительного завершения лечения.

До этого стало известно, что из морга военного госпиталя в городе Сумы пропали несколько десятков тел ликвидированных солдат ВСУ. Это произошло после того, как представители командования 14-го армейского корпуса ВСУ посетили медицинское учреждение. Собеседник РИА Новости отметил, что несколько десятков украинских военных прибыли в морг и вывезли почти все тела, которые находились в холодильных камерах.

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