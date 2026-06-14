Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары авиабомбами по местам дислокации украинских войск под Краматорском Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По информации ведомства, ударам подверглись позиции трех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ): 10-й отдельной горно-штурмовой — у населенного пункта Рай-Александровка, 63-й отдельной механизированной — в районе Щурово, а также 60-й отдельной механизированной — в районе Лимана.

Атака велась фугасными авиабомбами ФАБ-250, ФАБ-500 и ФАБ-3000 с унифицированным модулем планирования и коррекции.

9 июня склады боеприпасов и горючего, а также объекты транспортной и энергетической инфраструктуры Украины попали под обстрел российских войск. Кроме того, под удар ВС РФ попали пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 142-х районах.

В ночь на 6 июня, по информации СМИ, российские силы нанесли массированные удары по Одессе и Черноморску. В ходе атаки, как уточняют журналисты, ВС РФ использовали около 50 беспилотников типа «Герань». В Одессе были атакованы объекты портовой и военной инфраструктуры. После прилетов в городе начался пожар.

Ранее генерал рассказал, что Харьков и Сумы имеют «все шансы» войти в состав России.