Авианосец «Шарль де Голль» завершает миссию на Ближнем Востоке

Авианосец «Шарль де Голль» вернется с Ближнего Востока во Францию на ремонт

Флагман французского военно-морского флота, единственный авианосец страны «Шарль де Голль», завершает свою миссию в ближневосточных водах. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники в оборонном ведомстве.

В ближайшее время корабль прибудет в порт Тулона на юге Франции, где встанет на плановое техническое обслуживание.

Ремонтные работы были утверждены заблаговременно, еще до похода корабля в регион. На боевом посту в Восточном Средиземноморье авианосец временно сменит вертолетоносец класса «Мистраль», а сопровождавший его фрегат противовоздушной обороны будет заменен аналогичным боевым судном.

В мае «Шарль де Голль» взял курс на Аравийское море. Его задачей, по заявлению министра-делегата при минобороны Франции Алис Рюфо, была подготовка совместной с Великобританией миссии, нацеленной на защиту торгового судоходства и патрулирование стратегически важного Ормузского пролива.

Ранее стала известна судьба поврежденного у берегов Ирана авианосца США Gerald R. Ford.