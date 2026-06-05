Стала известна судьба поврежденного у берегов Ирана авианосца США Gerald R. Ford

Американский авианосец Gerald R. Ford (»Джеральд Форд») за время участия в военной операции США против Ирана пострадал сильнее, чем утверждали военные, на его ремонт может потребоваться год. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на моряков.

Отмечается, что авианосец ждет долгий ремонт из-за износа, полученного во время операции, включая дополнительные технические работы, связанные с пожаром, произошедшим в марте.

12 марта на борту Gerald R. Ford произошел пожар. Возгорание в кормовой прачечной продолжалось более суток, прежде чем его удалось полностью потушить. В результате инцидента оказались нарушены функции всех систем корабля, поэтому потребовались восстановительные работы, которые, по предварительным оценкам, были возможны только при наличии условий ремонтной базы.

Gerald R. Ford вернулся на базу 16 мая после 11 месяцев службы и участия в антииранской операции.

Ранее сообщалось, что на американских авианосцах на Ближнем Востоке заканчивается еда.