Рубио заявил о значительных запасах ракет, оставшихся у Ирана

Иран израсходовал лишь около половины ракет, имевшихся у него до начала войны с Соединенными Штатами и Израилем. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил государственный секретарь США Марко Рубио.

При этом, по мнению главы американского внешнеполитического ведомства, США и Израиль уничтожили производственные мощности Ирана и его военно-морские силы.

27 апреля издание Atlantic, ссылаясь на высокопоставленных чиновников Белого дома, сообщило, что вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс не доверяет информации Пентагона о войне с Ираном и состоянии запасов ракет в арсенале американской армии.

25 апреля руководитель пресс-службы министерства обороны Ирана Реза Талаи-Ник заявил, что Исламская Республика продолжает сохранять существенную часть своего ракетного потенциала.

