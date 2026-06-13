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Армия

В Краснодарском крае после атаки ВСУ по морскому терминалу погиб человек

В Краснодарском крае один человек погиб, трое пострадали при атаке БПЛА ВСУ
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Один человек погиб в результате беспилотной атаки на Темрюкский район Краснодарского края. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

«Этой ночью украинские БПЛА атаковали Темрюкский район. В результате падения обломков беспилотников произошло возгорание на морском терминале. К сожалению, один человек погиб», — написал губернатор.

Предварительно, пострадали еще три человека, в данный момент им оказывают медицинскую помощь, подчеркнул он.

Кондратьев добавил, что к тушению пожара привлечены 96 человек, задействовано больше 30 единиц техники. На месте ЧП работают оперативные и специальные службы.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отражении украинской атаки в Севастополе. Развожаев призвал граждан покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах. Есть ли пострадавшие или повреждения на земле, глава города не уточнил.

Ранее Путин назвал цель расширения атак украинских БПЛА на Россию.

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