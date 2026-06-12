Зеленский пообещал помочь Латвии защитить небо от БПЛА

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что провел встречу с министром обороны Латвии Райвисом Мелнисом.

Глава государства отметил, что для его гостя приезд в Киев стал первым зарубежным визитом на новом посту. Зеленский и Мелнис обсуждали соглашение по дронам, которое Украина и Латвия подписали на этой неделе.

«Через этот формат, в частности, сможем делиться с Латвией экспертизой по защите неба. Украина всегда готова помогать друзьям», — написал Зеленский.

По словам украинского лидера, вызовы безопасности для стран возникают якобы именно из-за того, РФ отказывается завершать конфликт на Украине дипломатическим путем.

Зеленский отметил, что на встрече с Мелнисом речь также шла о сотрудничестве в рамках Евросоюза, НАТО и Объединенного экспедиционного корпуса (коалиции для быстрого реагирования на кризисы в Северной Европе и на Балтике, возглавляемой Британией; в нее также входят Эстония, Нидерланды, Латвия, Литва, Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания и Исландия).

В ночь на 7 мая по меньшей мере два беспилотника упали в Латвии, один из них рухнул на нефтебазу в городе Резекне. Власти возложили ответственность на Россию. По данным Минобороны РФ, в ночь на 7 мая ВСУ пытались атаковать дронами Ленобласть через Латвию.

Спустя три дня министр обороны республики подал в отставку, чтобы защитить армию страны «от вовлечения в политическую кампанию». Его пост занял Мелнис, у которого есть опыт в Национальных вооруженных силах. Кроме того, он получил военное образование в Лондоне и работал на Украине.

Ранее глава минобороны Великобритании ушел в отставку.