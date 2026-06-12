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Армия

Путин рассказал, почему Белоусов оказался в кресле министра обороны

Путин: Белоусов до Минобороны работал по высокотехнологичным направлениям
Минобороны России

Министр обороны Андрей Белоусов возглавил оборонное ведомство в том числе потому, что имел опыт работы по высокотехнологичным направлениям, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками СВО в Кремле.

По словам главы государства, в значительной степени Белоусов оказался в кресле главы Минобороны из-за того, что на постах министра экономики и зампреда правительства занимался высокотехнологичными направлениями.

На встрече политику предложили привлечь российских штурмовиков к разработке новых технологий, которые можно будет использовать на поле боя. Путин перенаправил этот вопрос Белоусову, который этим «профессионально занимается».

В мае 2024 года президент России впервые за 12 лет решил сменить министра обороны. Им стал экономист, ни дня не служивший в армии. Андрей Белоусов — жесткий государственник, которого считали абсолютно не испорченным коррупцией. Он запомнился попытками отобрать «сверхдоходы» российских компаний, выступал за защиту традиционных ценностей и сохранение особого «культурного кода» страны.

Ранее Белоусов назвал число дронов-доставщиков, которые поступят на передовуюв этом году.

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