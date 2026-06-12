Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Армия

Белоусов пообещал снабдить всех штурмовиков на СВО переносными средствами РЭБ

Белоусов: новинки из РЭБ и БПЛА проверяют в том числе в «Рубиконе»
Минобороны России

Все штурмовые подразделения в зоне специальной военной операции будут обеспечены переносными средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом заявил министр обороны Андрей Белоусов на встрече с военнослужащими — участниками СВО в Кремле.

«Мы сейчас закроем полностью потребность штурмовых подразделений <...> в носимом РЭБе, наиболее эффективном <...>. Все отработаем и полностью закрываем потребность», — сказал он.

Министр также рассказал, что новинки оборонно-промышленного комплекса перед отправкой в войска проходят апробацию в элитных подразделениях Вооруженных сил, в том числе в центре беспилотных систем «Рубикон» и в 45-й бригаде Воздушно-десантных войск, после чего уже поступают и в другие войска, сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

Кроме того, глава МО сообщил, что около 20 тысяч беспилотников, способных переносить от 10 до 40 килограмм, поступят в войска для доставки на линию боевого сопротивления в 2026 году. По его словам, Россия производит более 10 моделей таких дронов-доставщиков.

Ранее российская антидроновая система «Зубр» заступила на боевое дежурство.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Отказ от смартфона не сделает вашу жизнь ярче. Почему дофаминовое голодание не работает и что практиковать вместо него
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!