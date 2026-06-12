Белоусов пообещал снабдить всех штурмовиков на СВО переносными средствами РЭБ

Белоусов: новинки из РЭБ и БПЛА проверяют в том числе в «Рубиконе»

Все штурмовые подразделения в зоне специальной военной операции будут обеспечены переносными средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом заявил министр обороны Андрей Белоусов на встрече с военнослужащими — участниками СВО в Кремле.

«Мы сейчас закроем полностью потребность штурмовых подразделений <...> в носимом РЭБе, наиболее эффективном <...>. Все отработаем и полностью закрываем потребность», — сказал он.

Министр также рассказал, что новинки оборонно-промышленного комплекса перед отправкой в войска проходят апробацию в элитных подразделениях Вооруженных сил, в том числе в центре беспилотных систем «Рубикон» и в 45-й бригаде Воздушно-десантных войск, после чего уже поступают и в другие войска, сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

Кроме того, глава МО сообщил, что около 20 тысяч беспилотников, способных переносить от 10 до 40 килограмм, поступят в войска для доставки на линию боевого сопротивления в 2026 году. По его словам, Россия производит более 10 моделей таких дронов-доставщиков.

Ранее российская антидроновая система «Зубр» заступила на боевое дежурство.