Путин на встрече со штурмовиками заявил, что просто хотел сказать им «спасибо»

Путин встретился с штурмовиками и отметил роль пехоты в выполнении боевых задач

Президент России Владимир Путин на встрече в Кремле со штурмовиками — участниками спецоперации отметил, что просто хотел увидеть их и поблагодарить. Об этом пишет РИА Новости.

«Я просто вас хотел увидеть, сказать вам «спасибо». И прошу передать эти слова благодарности всем мужчинам, всем бойцам нашим, которые рядом с вами [воюют]», — сказал глава государства.

В начале встречи глава государства пожал руку каждому военнослужащему. Путин рассказал участникам СВО, что старается регулярно общаться с представителями различных родов войск — как с рядовыми солдатами, так и с командующими группировок.

Путин на встрече также заявил о решающей роли штурмовых подразделений в боевых действиях. По словам российского лидера, именно пехота и штурмовики фиксируют выполнение боевой задачи на земле. Путин отметил, что на протяжении всей истории штурмовые подразделения ставили точку в любом сражении и завершали военные конфликты.

Лидер страны подчеркнул, что все виды и рода войск Вооруженных сил России работают с учетом задач штурмовиков и стремятся максимально поддерживать их действия, чтобы снизить потери среди личного состава.

«Мне интересно узнать мнение людей, которые «на земле» решают важнейшие для России на сегодняшний день задачи», — сказал Путин.

12 июня он заявил, что поддержка участников СВО российским обществом является духовной опорой героев страны. Он отметил, что чувства ответственности за Россию близки каждому из россиян.

Ранее Путин рассказал, чем завершатся боевые действия на Украине.