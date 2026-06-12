Группы истребителей пролетели над Кронштадтом в День России

В День России над Кронштадтом пролетели «Стрижи» и «Русские витязи»

В День России над Кронштадтом в рамках международного военно-морского салона «Флот-2026» пролетели пилотажные группы «Стрижи» и «Русские витязи». Об этом сообщает ТАСС.

Во время выступлений летчики выполняли в воздухе разнообразные маневры, что вызвало овации посетителей салона и Музея военно-морской славы. Отмечается, что полет российских истребителей можно было увидеть над побережьем Кронштадта.

До этого генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев рассказал, что на военно-морском салоне «Флот-2026» в Кронштадте продемонстрируют морские беспилотники «Бриз», «БЭК-62» и «Безэкипажная водная система». В сегменте робототехнических морских комплексов покажут автономный подводный необитаемый аппарат «ММТ-300» и комплекс «Клавесин-1РЭ».

Международный военно-морской салон «Флот» проходит в Кронштадте с 10 по 14 июня на территории Музея военно-морской славы. Мероприятие собирает вместе представителей Военно-морского флота России, государственных структур, ведущих промышленных предприятий и экспертов отрасли. В работе салона принимают участие делегации из 27 дружественных стран.

Ранее в России начали собирать опытный образец новейшего стелс-истребителя.