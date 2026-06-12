В Белгородской области при атаке ВСУ погиб человек

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 72 раза за сутки атаковали Белгородскую область, в результате чего погибла мирная жительница. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев в мессенджере «Макс».

«За минувшие сутки ВСУ 72 раза атаковали территорию Белгородской области. В Шебекинском округе в результате целенаправленного удара ВСУ погибла мирная жительница», — написал он.

По его словам, ранения получили 16 человек в Белгородском, Ракитянском и Шебекинском округах. Среди пострадавших есть двое детей.

Под удары ВСУ попали 11 округов — Белгородский, Борисовский, Валуйский, Вейделевский, Волоконовский, Грайворонский, Корочанский, Краснояружский, Прохоровский, Ракитянский и Шебекинский. Шуваев добавил, что в результате работы расчетов противовоздушной обороны были подавлены и сбиты 78 беспилотников.

До этого врио губернатора рассказал в интервью ГТРК «Белгород», что с начала специальной военной операции (СВО) в 2022 году в Белгородской области погиб 541 мирный житель и почти четыре тысячи ранены.

Ранее режим ЧС ввели в многоэтажке Краснодара после атаки дрона ВСУ.