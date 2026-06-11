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Общество

Шуваев назвал число погибших в Белгородской области с начала СВО

Шуваев: с начала СВО в Белгородской области погиб 541 мирный житель
«Время героев»

С начала специальной военной операции (СВО) в 2022 году в Белгородской области погиб 541 мирный житель и почти четыре тысячи ранены. Об этом сообщил в интервью ГТРК «Белгород» врио губернатора региона Александр Шуваев.

По его словам, за этот период территория области подверглась атакам более 55 тысяч раз с использованием ствольной артиллерии, реактивной системы залпового огня (РСЗО) и беспилотниками. Шуваев назвал удары по инфраструктуре Белгородской области проявлением «террористического режима Киева».

Говоря о работе, которая ведется в регионе с жителями, оставшимися в населенных пунктах с тяжелой оперативной обстановкой, он отметил, что в таких районах создаются гуманитарные центры, где от населения принимаются заявки на продукты и лекарства . Это касается пяти районов Белгородской области — Валуйского, Краснояружского, Белгородского, Шебекинского и Грайворонского. Людям, проживающим под постоянными обстрелами ВСУ, будет доставляться вода, продукты питания, медикаменты и топливо для дизель-генераторов.

Ранее дети пострадали в результате удара ВСУ по Белгородской области.

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