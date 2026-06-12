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Армия

СМИ узнали о переброске военной полиции в один из регионов Украины ради поимки дезертиров

ТАСС: новые подразделения военной полиции Украины брошены под Чернигов
AS project/Shutterstock/FOTODOM

Дополнительные подразделения военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросили в Черниговскую область для задержания дезертиров. Об этом ТАСС заявили в российских силовых структурах.

«По оценкам противника, данный регион является лидером по количеству сбежавших украинских военнослужащих», — сказал источник.

По данным ТАСС, которые основаны на информации правоохранительных органов Украины, депутатов Верховной рады и местных СМИ, число украинских военнослужащих, с начала года самовольно покинувших свои части, составляет 70-80 тыс. Общее число беглецов свыше 250 тыс.

До этого российские силовые структуры сообщили, что в Харькове значительно выросло число сбежавших с оружием дезертиров. За первые месяцы 2026 года количество уголовных дел против украинских военнослужащих за дезертирство и «самоволку» выросло почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Ранее на позициях ВСУ обнаружили ямы для дезертиров и отказников.

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