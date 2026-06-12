В городе Николаев, который находится на юге Украины, произошли взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Общественное. Новости».

СМИ не приводит подробностей.

В настоящее время воздушная тревога действует в Днепропетровской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины.

10 июня в Минобороны РФ рассказали, что российские войска нанесли поражение военно-морской базе, а также складам боеприпасов и горючего, используемых Вооруженными силами Украины (ВСУ). По информации ведомства, под удар военных России также попали украинские объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, места хранения, подготовки и запуска БПЛА, а также пунктам дислокации украинских военных и иностранных наемников в 148 районах.

8 июня постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что за последнее время Вооруженные силы России поразили в Киеве 10 предприятий по производству военной продукции. Дипломат отметил, что среди них были в том числе предприятия, выпускающие дроны.

Ранее в Госдуме рассказали, как Россия отвечает на атаки ВСУ.