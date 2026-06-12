Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Армия

На юге Украины произошли взрывы

В Николаеве раздались взрывы
Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В городе Николаев, который находится на юге Украины, произошли взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Общественное. Новости».

СМИ не приводит подробностей.

В настоящее время воздушная тревога действует в Днепропетровской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины.

10 июня в Минобороны РФ рассказали, что российские войска нанесли поражение военно-морской базе, а также складам боеприпасов и горючего, используемых Вооруженными силами Украины (ВСУ). По информации ведомства, под удар военных России также попали украинские объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, места хранения, подготовки и запуска БПЛА, а также пунктам дислокации украинских военных и иностранных наемников в 148 районах.

8 июня постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что за последнее время Вооруженные силы России поразили в Киеве 10 предприятий по производству военной продукции. Дипломат отметил, что среди них были в том числе предприятия, выпускающие дроны.

Ранее в Госдуме рассказали, как Россия отвечает на атаки ВСУ.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Переговоры со странами НАТО в Москве, жалобы Армении и прогноз по ставке ЦБ. Главное за 11 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!