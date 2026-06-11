Стала известна причина эвакуации и локдауна в Пентагоне

Эвакуацию и блокировку нескольких этажей в Пентагоне провели из-за ложной тревоги о разливе опасных веществ. Об этом сообщает CNN со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

Официальный представитель ведомства Шон Парнелл заявил, что «системы внутри Пентагона обнаружили проблему с качеством воздуха, что потребовало принятия мер предосторожности, пока не определится ее значимость». Он добавил, что в ведомстве действуют стандартные протоколы, включая режим локдауна, а аварийные команды находятся на месте.

По данным CNN, блокировка затронула коридоры со второго по пятый этажи. Полицейские в здании надели противогазы и полные химические защитные костюмы.

«Дополнительное тестирование может занять один-два часа», — сообщает телеканал со ссылкой на службу безопасности Пентагона.

На месте происшествия работает группа реагирования на опасные материалы Пентагона при содействии пожарной службы округа Арлингтон. Спасатели проводят замеры во внутреннем дворе комплекса.

Ранее Трампа срочно эвакуировали с мероприятия в Вашингтоне.