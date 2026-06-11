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Армия

В Пентагоне изолировали часть помещений из-за опасного вещества в воздухе

CNN: в Пентагоне изолировали часть помещений из-за опасного вещества в воздухе
Joshua Roberts/Reuters

Пожарные проводят операцию на территории Пентагона из-за инцидента, связанного с опасными веществами. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Отмечается, что некоторые помещения были изолированы в связи с потенциальной угрозой для воздуха. По данным телеканала, этажи со второго по пятый закрыты. Источник CNN добавил, что полицейские внутри здания носят противогазы и полную химическую защиту.

«В связи с инцидентом с опасными материалами несколько этажей и коридоров Пентагона были заблокированы, а другие эвакуированы», — говорится в сообщении.

Пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл подтвердил, что системы внутри Пентагона «обнаружили проблему с качеством воздуха», требующую принятия мер предосторожности.

«Вы можете наблюдать за работой сотрудников различных ведомств и мерами предосторожности, принимаемыми во внутреннем дворе», — отметил пресс-секретарь.

Он подчеркнул, что группы реагирования находятся на месте и готовы оказать поддержку находящимся в здании людям.

Ранее на западе Москвы эвакуировали посетителей и сотрудников торгового центра.

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