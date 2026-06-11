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В Совфеде прокомментировали пост о новой мобилизации в Telegram-канале Гурулева

Сенатор Клишас: в Совфеде не обсуждают планы проведения новой волны мобилизации
Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

В Совете Федерации не слышали о планах проведения новой волны мобилизации. Об этом заявил председатель комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас в интервью RTVI.

Сенатор подчеркнул, что обсуждать подобные сценарии ему не приходилось ни с одним из своих высокопоставленных собеседников из числа лиц, ответственных за принятие подобного рода решений.

«О том, что предстоит какая-то мобилизация, у нас в Совете Федерации никто не слышал. По крайней мере, на данный момент времени. Необходимости в этом, на мой взгляд, нет», — заявил Клишас.

Он выразил уверенность, что задачи спецоперации будут выполнены. Сенатор также отметил, что ключевые решения принимаются военными совместно с президентом.

Поводом для обсуждения послужил пост в Telegram-канале депутата Госдумы Андрея Гурулева, который впоследствии назвал эту публикацию фейком. Он заявил, что его аккаунт был взломан и не имеет к нему отношения.

По словам президента России Владимира Путина, российские войска наступают по всей линии соприкосновения, а контролируемая территория включает всю ЛНР, 85% ДНР и 80% Запорожской области.

Ранее на Украине исключили возможность смягчения мобилизации.

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