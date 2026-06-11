Беспилотник ВСУ ударил по машине спасателей в Сватово

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) дважды атаковал спасателей, прибывших на вызов в городе Сватово в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщили в региональном МЧС.

Инцидент произошел накануне, когда на место происшествия после атаки дрона выехали спасатели и попали под удар БПЛА противника по автомобилю. Во время тушения произошла вторая атака на автоцистерну, с помощью которой пытались устранить пожар.

«К месту были направлены силы и средства МЧС России. Во время тушения произошла повторная атака направленная на автоцистерну», — говорится в сообщении.

Пожарная машина в результате взрыва получила осколочные повреждения. Пострадавших нет, поскольку личный состав спасательного подразделения успел вовремя укрыться в безопасном месте.

До этого врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил о том, что FPV-дрон попал в автомобиль скорой и взорвался. Чиновник рассказал, что медики направлялись в поселок Старый Ропск, чтобы оказать неотложную помощь местной жительнице. При налете сотрудник скорой получил осколочные ранения.

Ранее в небе над Севастополем уничтожили более 20 беспилотников.