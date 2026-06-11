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Армия

В Румынии призвали Киев взрывать дроны до захода в свои воды

Министр Мируцэ: дронам Украины следует взрываться, не заходя в воды Румынии
Efrem Lukatsky/AP

Морским дронам Украины следовало бы запрограммировать взрываться, не заходя в румынские воды. Об этом заявил врио министра обороны Румынии Раду Мируцэ, слова которого передает РИА Новости.

«Я хочу предложить нашим соседям на Украине гарантировать нам, что все беспилотники, которые они запускают в Черном море, были оснащены технической начинкой, которая запрограммирует их на автоматический взрыв в случае приближения к территориальным водам Румынии на расстоянии в 12 морских миль», — сообщил он.

По словам военного чиновника, на украинские беспилотники необходимо установить электронные датчики, которые позволят производителям и операторам дронов отслеживать их положение. Таким образом, можно было бы избежать опасности взрывов в водах Румынии.

Утром 5 июня в румынском порту Констанца произошел взрыв безэкипажного катера. Громкий звук был слышен за несколько километров. Взрыв случился около 10:30. К этому моменту уже была произведена эвакуация. Предполагается, что внутри катера находилось значительное количество взрывчатых веществ. Префект уезда Констанца Адриан Теодор Пикою сообщил, что один дрон взорвался в Констанце, а другой — на территории Украины.

Ранее Украина по ошибке направила ударные дроны в сторону Финляндии.

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