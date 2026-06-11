Главными спонсорами убийства мирных граждан России являются европейские участники «коалиции дронов». Об этом ТАСС заявила руководитель российской делегации на Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности Юлия Жданова.

Она напомнила, что возглавляемая Латвией и Великобританией «коалиция дронов» передала Украине более 215 тыс. беспилотных летательных аппаратов. Всего же Киев получил от иностранных государств свыше 1,5 млн беспилотников.

Жданова отметила, что для отработки массированного использования дронов будет использоваться недавно открытый крупнейший в Прибалтике полигон Селия. Так, на этом полигоне планируются латвийско-нидерландские учения с привлечением специалистов Вооруженных сил Украины.

11 июня посол России в Бельгии Денис Гончар заявил, что страны Европы фактически становятся производственной базой для Украины, а опубликованный ранее Минобороны РФ перечень европейских предприятий, выпускающих беспилотники для Киева, может быть расширен.

Ранее в МИД РФ анонсировали публикацию адресов производств БПЛА для Украины в Канаде.