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Над Брянской областью сбили 65 украинских беспилотников

Оперштаб: системы ПВО сбили 65 беспилотников ВСУ над Брянской областью
Shutterstock

Над территорией Брянской области уничтожили 65 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил региональный оперативный штаб в Telegram-канале.

«Над территорией Брянской области подразделениями ПВО Министерства обороны РФ, мобильно – огневыми группами бригады «БАРС-Брянск», спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожены 65 вражеских БПЛА самолетного типа», — говорится в сообщении.

По данным оперштаба, в результате попыток атак украинских войск никто не пострадал, разрушений нет.

Накануне более 30 тысяч жителей Брянской области остались без электроснабжения после украинской атаки. Временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук рассказал, что ночью была совершена атака ВСУ на один из энергетических объектов в регионе, в результате которой было отключено электроснабжение.

Ранее два человека пострадали при детонации дронов в Шебекино и Ивне.

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