В Белгородской области при атаках ВСУ пострадали два человека

Оперштаб: два человека пострадали при детонации дронов в Шебекино и Ивне

В результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поселок Ивня и городе Шебекино в Белгородской области пострадали два человека. Об этом сообщил оперштаб региона в Telegram-канале.

«В поселке Ивня Ивнянского округа в результате детонации беспилотника мужчина получил осколочное ранение предплечья. Бригада скорой транспортирует его в областную клиническую больницу. На месте атаки повреждены фасад и остекление частного дома», — говорится в сообщении.

По данным оперштаба, в Шебекино дрон сдетонировал на территории частного домовладения. В результате женщина получила минно-взрывную травму. Пострадавшую госпитализировали. На территории были повреждены машина и надворная постройка.

Утром 8 июня ВСУ с помощью беспилотников атаковали Белгородскую область, в результате чего пострадали взрослый и ребенок. По информации оперштаба, в селе Дунайка Грайворонского округа FPV-дрон нанес удар по частному дому. 14-летний мальчик получил слепые осколочные ранения височной области и бедра.

Кроме того, в Белгородском округе в селе Ясные Зори беспилотник сдетонировал на территории предприятия. Пострадавший мужчина самостоятельно обратился в городскую больницу №2 Белгорода. Врачи диагностировали у него акубаротравму и ушиб волосистой части головы.

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