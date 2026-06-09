В Брянской области тысячи жителей остались без света после атаки ВСУ

В Брянской области после атаки ВСУ пропало электроснабжение у 34 тысяч жителей

Более 30 тысяч жителей Брянской области остались без электроснабжения после украинской атаки. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что ночью была совершена атака ВСУ на один из энергетических объектов в регионе.

«Было отключено электроснабжение более 34 тысяч жителей в нескольких районах», — написал врио губернатора.

В данный момент, по его словам, подача электроэнергии практически полностью восстановлена, работы продолжаются.

Утром во вторник губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что силы ПВО и мобильные огневые группы уничтожили более 20 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины на подлете к Чонгарскому мосту, который связывает регион с Крымом. Он рассказал, что сооружение было вновь повреждено. Движение по мосту перекрыто.

Ранее два человека пострадали при детонации дронов в Шебекино и Ивне.