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Армия

В Брянской области тысячи жителей остались без света после атаки ВСУ

В Брянской области после атаки ВСУ пропало электроснабжение у 34 тысяч жителей
Proxima Studio/Shutterstock/FOTODOM

Более 30 тысяч жителей Брянской области остались без электроснабжения после украинской атаки. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что ночью была совершена атака ВСУ на один из энергетических объектов в регионе.

«Было отключено электроснабжение более 34 тысяч жителей в нескольких районах», — написал врио губернатора.

В данный момент, по его словам, подача электроэнергии практически полностью восстановлена, работы продолжаются.

Утром во вторник губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что силы ПВО и мобильные огневые группы уничтожили более 20 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины на подлете к Чонгарскому мосту, который связывает регион с Крымом. Он рассказал, что сооружение было вновь повреждено. Движение по мосту перекрыто.

Ранее два человека пострадали при детонации дронов в Шебекино и Ивне.

 
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