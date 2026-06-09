В Брянской области тысячи жителей остались без света после атаки ВСУ

Более 30 тысяч жителей Брянской области остались без электроснабжения после украинской атаки. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук в своем Telegram-канале.
Он рассказал, что ночью была совершена атака ВСУ на один из энергетических объектов в регионе.
«Было отключено электроснабжение более 34 тысяч жителей в нескольких районах», — написал врио губернатора.
В данный момент, по его словам, подача электроэнергии практически полностью восстановлена, работы продолжаются.
Утром во вторник губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что силы ПВО и мобильные огневые группы уничтожили более 20 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины на подлете к Чонгарскому мосту, который связывает регион с Крымом. Он рассказал, что сооружение было вновь повреждено. Движение по мосту перекрыто.
Ранее два человека пострадали при детонации дронов в Шебекино и Ивне.