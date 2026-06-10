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Глава Чувашии раскрыл последствия ракетной атаки

Николаев: после ракетной атаки на Чувашию повреждены дома и соцобъекты
Ronen Zvulun/Reuters

В результате ракетной атаки на территории Чувашии были зафиксированы повреждения жилых домов, административных и социальных объектов. Об этом сообщил глава республики Олег Николаев в канале в мессенджере «Макс».

«Сегодня наш регион подвергся вражеской ракетной атаке. <...> В результате двух прилетов повреждены жилые дома, административные и социальные объекты», — написал глава Чувашии.

Николаев добавил, что сейчас на местах работают экстренные службы. После атаки один человек остается в больнице, его состояние оценивается как положительное, добавил глава региона.

10 июня Чебоксары снова подверглись ракетной атаке. Николаев сообщал, что данные о пострадавших и поврежденных объектах уточнялись. Власти заявили, что принимают меры для обеспечения безопасности жителей и поддержания правопорядка. В мае после атаки на город три человека получили травмы, несовместимые с жизнью. Подробнее — в материале «Газеты.Ru.

Ранее стало известно о возможном применении Украиной новой ракеты для удара по Чувашии.

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