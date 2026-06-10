Вооруженные силы России активизировались на северном приграничном участке Харьковской области. Об этом во время брифинга сообщил глава Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев, передает ТАСС.

По его словам, российские войска перешли к наступательным действиям в направлении Казачьей Лопани, а также осуществили заход на окраины этого населенного пункта.

6 июня стало известно, что формирования Вооруженных сил Украины (ВСУ), направленные в район Казачьей Лопани, понесли серьезные потери.

Казачья Лопань является важным логистическим узлом для украинских сил и одной из ключевых транспортных артерий, обеспечивающих снабжение на данном направлении фронта. Освобождение данного населенного пункта не только усложнит переброску резервов и боеприпасов для ВСУ, но и откроет возможности для продвижения российских подразделений вглубь Харьковской области.

Ранее в России раскрыли, за счет чего ускорится продвижение ВС РФ на Украине.