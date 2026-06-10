Британский самолет-разведчик заметили у российской границы

Британский разведывательный самолет Boeing Poseidon совершил полет вдоль границ Латвии и Эстонии с Россией. Полетные данные свидетельствуют о перемещении борта с авиабазы Лоссимут на восток, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что, преодолев воздушное пространство Литвы, Poseidon вошел в небо Латвии и летел четко по линии латвийско-российской границы. Затем самолет переместился в Эстонию, не прекращая наблюдение за рубежами РФ.

В начале июня самолет разведки и целеуказания Bombardier Challenger 650 Artemis II, принадлежащий НАТО, зафиксировали в районе Калининградской области. Разведчик прибыл с аэродрома в румынском городе Констанца. Самолет находился на высоте около 10 км и кружил у границ российского региона, используя для этого воздушное пространство Польши и Литвы. Время от времени борт появлялся в небе над нейтральными водами Балтийского моря.

Bombardier Challenger 650 Artemis II нередко осуществляет полеты и по другому маршруту — над акваторией Черного моря. Самолет держится над нейтральными водами, не заходя в воздушное пространство государств, имеющих выход к морю.

Ранее шведский самолет-разведчик отслеживал последствия атаки ВСУ на Петербург.