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Армия

Самолет-разведчик НАТО появился в районе российского региона

ТАСС: самолет-разведчик НАТО кружит около Калининградской области
Wikimedia

Самолет разведки и целеуказания Bombardier Challenger 650 Artemis II, принадлежащий НАТО, летает в районе Калининградской области России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских кругах Европейского союза (ЕС).

По данным агентства, воздушное судно прибыло с аэродрома в румынском городе Констанца. Самолет находится на высоте около 10 км и кружит у российского региона, используя для этого воздушное пространство Польши и Литвы. Время от времени борт появляется в небе над нейтральными водами Балтийского моря.

«Траектория полета определена ему таким образом, чтобы не пересекаться с коридорами для движения гражданских самолетов», — отметил источник.

Он обратил внимание, что Bombardier Challenger 650 Artemis II нередко осуществляет полеты и по другому маршруту — над акваторией Черного моря. Самолет держится над нейтральными водами, не заходя в воздушное пространство государств, имеющих выход к морю.

Были случаи, когда данное воздушное судно летало в паре со стратегическим разведывательным самолетом Boeing RC-135W Rivet Joint. Последний принадлежит Вооруженным силам Великобритании.

Ранее летчик рассказал, как экипаж Су-35 отключил автопилот британского истребителя над Черным морем.

 
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