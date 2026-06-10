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Армия

Пакистанский вертолет Ми-17 разбился в Кашмире

В Кашмире разбился вертолет Ми-17 ВС Пакистана, экипаж не выжил
Ирина Алтухова/РИА Новости

В Кашмире разбился военный вертолет Ми-17, никто из находившихся на борту не выжил. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на межведомственное управление по связям с общественностью Пакистана.

Инцидент произошел неподалеку от города Музаффарабад в пакистанской части Кашмира во время взлета из-за технической неисправности.

3 июня единственная в Великобритании женщина-спецназовец разбилась при крушении вертолета военно-морских сил королевства. Она была одним из двух пилотов разбившегося вертолета. Крушение вертолета произошло во время прохождения женщиной итоговой аттестации в качестве пилота-стажера. Причина происшествия пока неизвестна.

В начале мая несколько человек пострадали при крушении вертолета в провинции Самутпракан в Таиланде. По данным газеты Bangkok Post, вертолет упал в воскресенье утром за заправочной станцией в районе Муанг. В результате происшествия люди получили травмы.

Ранее в Италии самолет врезался в фонарный столб и упал между домами.

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