Пакистанский вертолет Ми-17 разбился в Кашмире

В Кашмире разбился военный вертолет Ми-17, никто из находившихся на борту не выжил. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на межведомственное управление по связям с общественностью Пакистана.

Инцидент произошел неподалеку от города Музаффарабад в пакистанской части Кашмира во время взлета из-за технической неисправности.

3 июня единственная в Великобритании женщина-спецназовец разбилась при крушении вертолета военно-морских сил королевства. Она была одним из двух пилотов разбившегося вертолета. Крушение вертолета произошло во время прохождения женщиной итоговой аттестации в качестве пилота-стажера. Причина происшествия пока неизвестна.

В начале мая несколько человек пострадали при крушении вертолета в провинции Самутпракан в Таиланде. По данным газеты Bangkok Post, вертолет упал в воскресенье утром за заправочной станцией в районе Муанг. В результате происшествия люди получили травмы.

Ранее в Италии самолет врезался в фонарный столб и упал между домами.